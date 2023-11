Bildrechte: IMAGO / Andreas Gora

Volleyball | DVV-Pokal Bitterfeld-Wolfen scheitert an Lüneburg

Viertelfinale

18. November 2023, 21:35 Uhr

Bundesliga-Neuling VC Bitterfeld-Wolfen kassiert die dritte Niederlage in Folge, diesmal im DVV-Pokal. In Lüneburg schnupperten die "BiWos" nur zwischenzeitlich an einer großen Überraschung.