Die Thüringerinnen, die mit fünf Siegen in Folge ins Schwabenland gereist waren und sich nach einer schwachen Vorsaison deutlich gesteigert haben, sahen diesmal kaum Land. Die Sätze gingen mit 19:25, 17:25 und 19:25 verloren. Nach 79 Minuten war die Partie in der Scharrena in Stuttgart vorbei. An einem Satzgewinn war Suhl nur im dritten Durchgang dran, als das Team von Laszlo Hollosy mit 16:15 führte. In der Tabelle fiel der VfB von Rang drei auf vier zurück.