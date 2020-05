Die Erfurter Volleyballerinnen haben einen neuen Chefcoach. Wie der Verein am Dienstag (12. Mai) in einer Video-Pressekonferenz bekannt gab, wird Dirk Sauermann ab sofort die Geschicke an der Seitenlinie des Bundesligisten leiten. Der gebürtige Kieler war zuvor bereits als Trainer für den TSV Bayer 04 Leverkusen und Aurubis Hamburg in der Volleyball-Bundesliga (VBL) tätig.