Starker Start von Erfurt

Die ersten drei Sätze waren allesamt stark umkämpft. Im ersten Abschnitt wechselte die Führung hin und her. Erfurt erarbeitete sich schließlich vier Satzbälle, musste nach drei Punkten am Stück von Suhl aber noch einmal zittern. Schließlich holten sich das SWE Volley-Team den Zähler mit 25:23. Ähnlich eng ging es in Durchgang Nummer zwei zu, diesmal erarbeiteten sich die Gäste aus dem Thüringer Wald sogar drei Satzbälle. Doch das Team von Gil Ferrer Cutino hielt dagegen und drehte den Satz mit 27:25 zu seinen Gunsten.

Suhl behält die Nerven / am Ende mit mehr Reserven

Im dritten Satz hatte sich der VfB zwischenzeitlich schon mit fünf Punkten absetzen können (15:10), musste nach fünf Erfurter Punkten in Serie (22:22) aber nicht nur um den Satz-, sondern Matchverlust fürchten. Doch die von Laszlo Hollosy trainierten Suhlerinnen bleiben nervenstark und kamen auf 1:2 heran. Nach einem deutlichen 25:14 aus Sicht der Gäste im vierten Abschnitt musste also der Entscheidungssatz her.

Dort starteten die Erfurterinnen zunächst besser und lagen mit 2:0 vorne. Doch Suhl drehte mit sechs Punkten in Serie den Satz und holte sich so schon den vorentscheidenden Vorsprung. Am Ende nutzte Suhl seinen zweiten Matchball (15:8) zum Sieg im Thüringenderby.