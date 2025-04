Nach den beiden deutlichen Niederlagen zum Auftakt agierte der DSC in Schwerin von Beginn an auf Augenhöhe. In einem umkämpften ersten Satz wechselte die Führung ständig hin und her, ehe die Dresdnerinnen in der Crunchtime in der Block- und Feldabwehr die entscheidenden Akzente setzen konnten und sich den Durchgang sicherten.