Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben nach ihren Auftaktsiegen gegen Aachen und Erfurt auch dem USC Münster keine Chance gelassen und den dritten Sieg in der noch jungen Bundesligasaison eingefahren. Das Team von Alexander Waibl gewann am Samstag (5. Oktober) zum Abschluss der englischen Wochen vor 2.326 Zuschauern in der heimischen Arena mit 3:0 (27:25, 25:22, 25:16).