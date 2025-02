Bildrechte: IMAGO/Eibner

Volleyball | Bundesliga Dresden verliert Spitzenspiel, Suhl gewinnt in Aachen, Erfurt ohne Chance

Hauptinhalt

25. Spieltag

22. Februar 2025, 21:10 Uhr

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Gipfeltreffen in Schwerin verloren. Der VfB Suhl hat sich bei den Ladies in Black Aachen nach Satz-Rückstand durchgesetzt. Schwarz-Weiß Erfurt blieb in Potsdam chancenlos.