Damit bleiben die Elbestädterinnen auch nach dem sechsten Bundesliga-Spieltag ungeschlagen. Vor 2.743 Zuschauern wogte das Geschehen anfangs hin und her. Die Gastgeberinnen wirkten wenige Tage nach dem 3:2-Erfolg in Schwerin etwas müde und hatten Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Doch im ersten Satz konnten sie sich dank einer Aufschlagserie von Sarah Straube ein wenig absetzen und am Ende verwandelte Diagonalangreiferin Marta Levinska den dritten Satzball.