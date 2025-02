Gefühlt eine Ewigkeit hat’s gedauert, im drittletzten Saisonspiel hat’s dann doch noch geklappt. Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt haben am Sonnabend (15. Februar) die schwarze Serie beendet und gegen den VC Wiesbaden ihren ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Am Ende feierte das Team von Trainer Mateusz Zarczynski auf heimischem Parkett einen glatten 3:0-Erfolg und heimste nach dem Punkt bei den Ladies in Black Aachen drei weitere Zähler ein.