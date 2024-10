Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison warten. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor am Sonntag (6. Oktober) vor heimischer Kulisse gegen den ASV Dachau nach fünf hart umkämpften Sätzen mit 2:3 (25:18, 20:25, 25:21, 21:25, 12:15) und bleibt damit im Tabellenkeller der Bundesliga. Den größten Anteil am Erfolg der Bayern hatte Matthew August Slivinski, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde.