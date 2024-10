Die schlechten Nachrichten bei den "BiWos" reißen nicht ab. Nachdem der Bundesligist am Donnerstag (17. Oktober 2024) den Ausfall von Trainer Chang Cheng Liu aufgrund einer schweren Erkrankung bekanntgab, setzte es am Sonntag (20. Oktober 2024) gegen den TSV Herrsching die nächste Niederlage in der Liga. Unter Interimstrainer Lukas Thielemann, der sonst Geschäftsführer des VC ist, verloren die Sachsen-Anhalter glatt mit 0:3 (16:25, 21:25, 21:25).