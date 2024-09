Die Gäste konnten den Lüneburgern nur im ersten Satz Paroli bieten. Die beiden nachfolgenden Durchgänge entschieden die Niedersachsen jedoch souverän zu ihren Gunsten. Die Bitterfelder hatten beim Block und bei der Durchschlagskraft im Angriff klare Nachteile. Außerdem leisteten sich die Gäste zu viele Fehler in der Annahme und beim Aufschlag. Die nächste Chance auf die ersten Punkte haben die "BiWos" am 6. Oktober, dann gastiert Dachau in Friedersdorf.

