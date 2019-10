Das Spiel in der Sporthalle Wolfsgrube begann umkämpft. Die Führungen wechselten zunächst hin und her, schließlich zogen die Dresdnerinnen durch eine Drei-Punkte-Serie auf 20:15 davon und verwandelten ihren ersten Satzball zum 25:21. Der zweite Satz lief dann besser für Suhl: Die Gastgeberinnen waren von Beginn an im Vorteil, zeigten aber gegen Ende Nerven - erst der dritte von drei Satzbällen saß (25:23).