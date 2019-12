Von Beginn an waren die Suhlerinnen unterlegen. Nach einer Drei-Punkte-Serie für Aachen lagen sie bereits mit 4:11 hinten, kamen dann zwar noch einmal heran (11:14), doch am Ende verwandelten die Gastgeberinnen mit dem siebten Punkt in Serie ihren ersten von acht Satzbällen zum klaren Teilerfolg.