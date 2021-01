Volleyball | 1. Bundesliga Fünfter Sieg in Folge - VfB Suhl entscheidet Krimi für sich

13. Spieltag

Der VfB Suhl hat sein Auftaktspiel im neuen Jahr in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. In einem packenden Duell gegen die Roten Raben aus Vilsbiburg behielten die Thüringerinnen die Nerven und gewannen nach zwischenzeitlichem Rückstand am Ende mit 3:2 (25:17, 19:25, 19:25, 25:19, 15:12). Die Siegeserie mit fünf Erfolgen nacheinander bleibt damit bestehen und die Suhler festigen ihren dritten Tabellenrang hinter Stuttgart und dem Dresdner SC.