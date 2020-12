Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben einen perfekten Start in die Bundesliga-Rückrunde hingelegt. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Sonntag in heimischer Arena gegen den SC Potsdam souverän mit 3:0 (26:24, 25:15, 25:20 ) und revanchierte sich eindrucksvoll für die 0:3-Hinspielniederlage. Mit dem fünften Sieg hintereinander setzten die Elbestädterinnen zudem ihre Erfolgsserie fort und festigten den zweiten Tabellenplatz.