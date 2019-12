Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Aufholjagd in der Bundesliga fortgesetzt. Sie gewannen am Samstag ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr gegen Verfolger NawaRo Straubing vor 412 Zuschauern mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).

Nach dem Erreichen des Pokalfinales in dieser Woche und vor dem Rückspiel im Challenge Cup am kommenden Mittwoch in der Ukraine hatte Trainer Alexander Waibl einigen Spielerinnen eine Pause gegönnt. Das machte sich zum Teil an kleinen Annahme- und Abstimmungsproblemen bemerkbar, doch schon in der Schlussphase des ersten Satzes setzten sich die DSC-Damen dank der größeren individuellen Qualität durch.