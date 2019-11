Volleyball | Bundesliga DSC holt ersten Saison-Heimsieg gegen Erfurt

5. Spieltag

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben am fünften Bundesliga-Spieltag ihren zweiten Sieg geholt. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in einem umkämpften Ost-Duell gegen Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23) durch. Für Dresden war es in dieser Saison der erste Erfolg vor heimischer Kulisse.