Die Dresdnerinnen, die erst am Donnerstag vom Europapokalspiel aus der Ukraine zurückgekehrt waren, wirkten anfangs noch etwas müde, leisteten sich im ersten Durchgang einige leichte Fehler. Im zweiten Abschnitt steigerte sich der fünfmalige deutsche Meister und fand mit druckvollem Aufschlags- und Angriffsspiel und einer deutlich verbesserten Abwehr seinen Rhythmus. Der ging nach einer Zehn-Minuten-Pause anfangs wieder etwas verloren. So gerieten die Gäste im dritten Satz mit 14:18 in Rückstand, doch in der Schlussphase zeigten sie Nervenstärke und hatten die besseren Lösungen im Angriff.



Im vierten Abschnitt ließen die Waibl-Schützlinge nichts mehr anbrennen, verwandelten nach 104 Minuten den Matchball zum Sieg. Erfolgreichste Scorerin war Milica Kubura mit 24 Punkten.