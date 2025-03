Obwohl die Gäste aus Aachen im ersten und auch dritten Abschnitt das Geschehen lange Zeit eng gestalten konnten, spielten die Dresdnerinnen in den entscheidenden Situationen ihre Qualität in den Basiselementen aus, erhöhten die Schlagzahl und zeigten Moral. Dagegen leisteten sich die Ladies in Black immer wieder viele Ungenauigkeiten und produzierten allein 17 Aufschlagfehler. So konnten die DSC-Damen nach 75 Minuten den 18. Sieg der Saison feiern.