Die Volleyballerinnen des VfB Suhl sind am Samstag beim SC Potsdam mit einer Niederlage vom Parkett gegangen. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy verlor die Partie des 27. Spieltages mit 1:3 (25:17, 21:25, 23:25, 15:25) und beendet die Hauptrunde damit auf dem fünften Tabellenplatz. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg hätte der VfB noch an Potsdam vorbeiziehen können. Im anstehenden Playoff-Viertelfinale hätte dies Heimvorteil in den Spielen eins und drei bedeutet. So reist der VfB Suhl, der ohnehin gegen Potsdam antreten muss, zum ersten Playoff-Spiel nach Brandenburg.