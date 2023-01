Außenseiter Schwarz-Weiss Erfurt trat die Rückreise vom Gastspiel beim SSC Palmberg Schwerin ohne Punkte an. Am Sonnabend unterlag der Liga-Zehnte beim Tabellendritten klar mit 0:3.

Erfurt steht damit weiter bei zwei Siegen, Schwerin gewann zum vierten Mal in Serie. Das Team des Ex-Suhlers Felix Koslowski gewann die ersten beiden Sätze klar mit jeweils 25:16. Im dritten Durchgang führte Erfurt, das zuletzt das Kellerduell beim Vorletzten Straubing gewonnen hatte, zunächst mit 3:0. Das erwies sich aber als Strohfeuer. Am Ende ging auch dieser Satz mit 15:25 verloren. Beste Erfurterin war Vera Mulder. Die niederländische Angreifern sorgte für zehn Zähler. SWE-Trainer Konstantin Bitter hatte auf eine bessere Ausbeute als die 45 Zähler in der Hinrunde gehofft. Diesmal waren es 47.