Die viertplatzierten Dresdnerinnen fanden zunächst überhaupt nicht ins Spiel und keinerlei Rhythmus. Sie leisteten sich viele leichte Fehler. So konnten sich die vor allem im Block gut eingestellten Gastgeberinnen deutlich absetzen und den ersten Satz für sich entscheiden. Waibl, der zunächst mit seiner zweiten Zuspielerin Kveta Grabovska in die Partie gegangen war, hatte schon Mitte des ersten Durchgangs Stammregisseurin Sarah Straube eingewechselt.



Ab dem zweiten Durchgang erhöhten die Gäste deutlich den Aufschlagdruck, griffen aus stabiler Annahme variabel an und minimierten die Fehler. Im vierten Abschnitt hielten die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeberinnen wieder mehr dagegen, aber Dresden ließ sich die drei Punkte nicht mehr nehmen und verwandelte nach 88 Minuten den ersten Matchball. Die goldene MVP-Medaille erhielt DSC-Mittelblockerin Kayla Haneline, die mit 16 Punkten auch erfolgreichste Scorerin war.