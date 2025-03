Vor rund 800 Zuschauern in der Paul-Dinter-Halle starteten die Gäste holprig und fanden im ersten Satz kaum ein Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Brandenburger. Doch angeführt von einem stark aufspielenden Matt Aubrey kämpfte sich Bitterfeld-Wolfen eindrucksvoll zurück. In den umkämpften Sätzen zwei und drei bewies das Team Nervenstärke und entschied beide Durchgänge in der Schlussphase für sich.