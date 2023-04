Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zu Beginn des ersten Satzes (3:3) zogen die Stuttgarterinnen ihr starkes Angriffsspiel auf und erarbeiteten sich eine Führung (5:9, 9:14). Diesen Vorsprung hielten sie und verwandelten den ersten Satzball per Block gegen Jennifer Janiska (20:25).

Dann aber schlichen sich Fehler bei den Gästen ein, in der Annahme und im Angriff passte vieles nicht zusammen. Der DSC nutzte die Schwächen des Gegners grandios aus und spielte sich zu Beginn des zweiten Satzes in einen Flow (8:1). Später stabilisierte sich der MTV wieder, doch Dresden hielt sich wacker und nutzte den ersten Satzball per Block gegen Stuttgarts starke Diagonalspielerin Krystal Rivers (25:17).