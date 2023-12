Das Lodi-Team ging im ersten Satz schnell mit 6:3 in Front und zog bis auf sechs Punkte (11:5) davon. Doch Bitterfeld machte es noch einmal spannend, hatte nur noch einen Zähler Vorsprung (19:18). Doch mit einem 4:0-Lauf tütete der VC den ersten Satz mit 25:21 ein. Im zweiten Abschnitt drehten die Sachsen-Anhalter einen zwei Punkte Rückstand in eine Führung, mussten dann ab abreißen lassen und konnten ein 8:13 nicht mehr aufholen. Mit 22:25 ging der Satz verloren. Im dritten Abschnitt sah es besser aus, der VC zog auf 5:1 davon. Doch dann ging es dahin. Sieben Punkte am Stück kassierten die Gastgeber, lagen mit 7:10 zurück. Lodi stellte um und das zeigte Wirkung. Den zweiten Satzball nutzte „BiWo“ zum 25:20.