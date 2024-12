Bildrechte: IMAGO / Lobeca

Volleyball | Bundesliga VC Bitterfeld-Wolfen kassiert achte Niederlage in Serie

13. Spieltag

28. Dezember 2024, 21:19 Uhr

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben das Jahr mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor am Samstag das in die Dessauer Anhalt-Arena verlegte Heimspiel gegen SVG Lüneburg nach 78 Minuten glatt in drei Sätzen (18:25, 23:25, 19:25).