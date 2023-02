Der VfB Suhl kann in der Volleyball- Bundesliga der Frauen doch noch gewinnen. Nach zuvor sechs Niederlagen rangen die Thüringerinnen am Samstagabend Ex-Meister USC Münster 3:2 nieder.

Der frischgebackene Halbfinalist im CEV-Challenge-Cup zeigte nun auch in der Bundesliga seine Tugenden. Die ersten drei Sätze endeten alle knapp. Da- bei drehte der VfB gegen den Tabellensechsten einen Rückstand. Nach einem 23:25 hieß es in den folgenden Durchgängen 27:25 und 25:22. Mit einem 25:21 sicherte sich der VfB dann schließlich den dritten Saisonsieg in Liga und Pokal gegen Münster. Dabei musste Suhl trotz eines 9:3 beim 16:16 noch zittern.