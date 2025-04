Der Dresdner SC hat am Sonntag (6. April 2025) das erste von drei möglichen Spielen um den Einzug in die Endspielserie um die deutsche Meisterschaft mit 0:3 (21:25, 19:25, 19:25) gegen Allianz MTV Stuttgart verloren und steht damit vor der zweiten Begegnung am kommenden Samstag schon mächtig unter Druck.