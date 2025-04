Der DSC hat am Samstagabend (12. April) einen 0:2-Satzrückstand in ein 3:2 (23:24, 18:25, 25:22, 25:16, 15:8) gedreht und damit nach der deutlichen Niederlage gegen den MTV im ersten Duell in der Best-of-Three-Serie ausgeglichen. Am Mittwoch (16. April) spielt das Team von Trainer Alexander Waibl in Stuttgart im entscheidenden dritten Spiel um den Einzug ins Finale.