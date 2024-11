Nach der 1:3-Niederlage vor einer Woche in Frankreich konnten die Gastgeberinnen das Geschehen vor 2.120 Zuschauern im ersten Satz noch offenhalten. Der DSC leistete sich in der Folge jedoch zu viele Fehler und verlor vor allem Punkte beim Aufschlag. Im zweiten Abschnitt konnte sich die erfahrene Mannschaft von Nancy deutlich absetzen. Damit hatten die Französinnen bereits die Qualifikation für das Achtelfinale in der Tasche.