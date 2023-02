Es dauerte nicht lange, bis der VfB die Weichen auf Sieg stellte. Ein lockerer 5:0-Lauf brachte Suhl im ersten Satz auf 9:5 in Führung. Ein Vorsprung, den Erfurt nicht mehr einzuholen vermochte. Knapper als 9:12 wurde es nicht mehr und Suhl sicherte sich souverän den ersten Satz.

In Durchgang zwei erwischten dann die Gastgeberinnen von Schwarz-Weiß den besseren Start und führten schnell mit 10:6. Auch dieser Vorsprung hielt lange an, doch nach dem 17:13 aus Sicht von Erfurt steigerte sich Suhl enorm. Eine weitere 5:0-Serie drehte den Satz von einem 18:19 in ein 22:19 für den VfB, den dieser sich dann auch nicht mehr nehmen ließ.