Von Beginn an ließen die Thüringerinnen wenig Zweifel aufkommen, wer sich an diesem Abend die Sieg holen würde. Mit fünf Punkten in Folge stellte Erfurt schnell auf 9:4 im ersten Satz und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Die Gäste aus Neuwied kamen nie so wirklich in das Match hinein und hatten auch im zweiten und dritten Satz der Power der Erfurterinnen wenig entgegenzusetzen.