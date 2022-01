Schon im ersten Satz zeichnete sich ab, wo das Problem der Suhlerinnen an diesem Abend liegen sollte. Bis zur Mitte des Satzes konnte der VfB das Spiel immer eng gestalten und war oftmals sogar leicht in Führung. In der Folge erwischten die Gastgeberinnen aber vor allem in den ersten beiden Sätzen eine schwache Phase, die von Potsdam eiskalt ausgenutzt wurde. Die Gäste konnten sich jeweils ein Vier-Punkte-Polster erspielen und gaben dieses bis zum Ende nicht mehr ab.

Auch der letzte Abschnitt verlief ähnlich bitter für Suhl. Nachdem sich die Wölfinnen eine 7:4-Führung erspielt hatten, konterte Potsdam mit fünf Punkten in Serie und ging wieder in Front. Laszlo Hollosys Team kämpfte sich zwar zum 16:14 zurück, am Ende fehlte jedoch einfach die Konstanz und die Gäste waren in den entscheidenden Phasen eiskalt. So verwandelte der Sportclub den dritten Matchball zum 25:22 im letzten Satz und fügt Suhlern eine bittere Pleite zu. Durch den Sieg des Dresdner SC schmilzt der Abstand zu Platz drei in der Tabelle auf nur noch zwei Punkte.