In dezimierter Aufstellung - zu zwei Verletzten waren in den vergangenen Tagen zwei Corona-Fälle hinzugekommen - präsentierten sich die Gastgeberinnen von Anfang an verunsichert. Trainer Laszlo Hollosy hatte auf die Situation reagiert und seine etatmäßige Diagonalangreiferin Jelena Sunjic auf der Liberoposition gebracht. Das nützte im ersten Satz nur wenig, obwohl sich der VfB von einem 3:10-Rückstand in der Schlussphase auf 19:23 zurückgekämpft hatte.