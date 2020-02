Überraschung im Volleyball-Abstiegskampf: Der VfB Suhl hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Mateusz Zarczynski gewann gegen die Ladies in Black Aachen mit 3:1 (14:25, 25:21, 25:23, 25:14) und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Suhlerinnen bleiben zwar Schlusslicht, rücken aber bis auf zwei Zähler an Schwarz-Weiß Erfurt heran.



Dabei sah es zunächst gar nicht gut für die Gastgeberinnen aus. Im ersten Satz erspielte sich Aachen schnell einen komfortablen Vorsprung und verwandelte den ersten Satzball zum klaren Teilerfolg. Doch dann kämpfte sich Suhl in die Partie und entschied den zweiten Satz für sich. Auch im umkämpften dritten Satz behielten die Thüringerinnen die Oberhand - und ließen sich den Sieg auch im abschließenden vierten Satz nicht mehr nehmen.