Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Spitzenspiel in der Bundesliga überraschend deutlich verloren. Beim Tabellen-Zweiten MTV Stuttgart unterlagen die Sächsinnen am Mittwochabend (24.02.2021) klar 0:3 (19:25, 19:25, 20:25). Stuttgart zog mit dem Sieg nach Punkten mit Dresden gleich, die DSC-Frauen führen die Bundesliga dank des besseren Satzquotienten aber weiter an.