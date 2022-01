Mit Verlauf der Partie brach das Potsdamer Spiel immer mehr in sich zusammen. Höhepunkt markierte das 25:14 für die Dresdnerinnen im dritten Satz, der die Gegnerinnen chancenlos zurückließ. Vor allem die Annahme bereitete den Gastgeberinnen Probleme. Auch ein Aufbäumen im vierten Spielabschnitt konnte am Ausgang der Partie nichts mehr ändern - die DSC-Frauen holten sich nach einem Matchball von Linda Bock auch diesen Durchgang souverän mit 25:21 und markierten damit den 3:1-Sieg nach Sätzen in dieser hochklassigen Partie.