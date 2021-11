Der VfB Suhl hat sich einmal mehr als zu stark für Schwarz-Weiß Erfurt erwiesen. Im Duell am 6. Spieltag setzten sich die Südthüringerinnen gegen das Team aus der Landeshauptstadt mit 3:0 (25:18, 25:13, 25:21) durch.

In Satz Nummer zwei waren die Erfurterinnen über weite Strecken von der Rolle. Suhl dominierte das Geschehen und holte sich mit satten zwölf Punkten Vorsprung das 2:0 (25:13). Etwas mehr Spannung hatte da der dritte Durchgang zu bieten. Erfurt ließ Suhl nicht davonziehen und kam immer wieder heran (11:11/19:20), war aber in der entscheidenden Phase nicht konzentriert genug. Ein Servicefehler brachte den Suhlerinnen den Sieg.

Der Dresdner SC hat am Samstag den vierten Saisonsieg bejubeln dürfen. Gegen NawaRo Straubing gelang ein deutliches 3:0 (25:16, 25:17, 25:16).

Die Damen aus Straubing sind so etwas wie ein Lieblingsgegner des DSC - von den letzten acht Aufeinandertreffen in der Liga haben die Sächsinnen nur eins verloren. Insgesamt gelangen dem Team aus Bayern in diesen Duellen lediglich fünf Satzgewinne (Dresden: 23).