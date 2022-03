Nach drei Wochen Corona-Zwangspause hat sich der DSC mit einem 3:1-Sieg in Straubing zurückgemeldet. Die Dresdnerinnen hatten gegen den Vorletzten nur in den ersten beiden Sätzen Probleme. So gingen die Bayerinnen mit einem 25:15-Satzsieg in Front. Am Ende eines hart umkämpften zweiten Satzes glichen die Sachsen mit dem 25:22 aus. In der zweiten Hälfte des Spiels hatte der DSC die Corona-Strapazen besser rausgelaufen und gewann jeweils 25:19. Nach 101 Minuten war Schluss. Sonntag geht’s im Pokalfinale gegen Stuttgart.