Im ersten Satz konnte Erfurt einen 5-Punkte-Rückstand ausgleichen, verlor aber im Anschluss alle restlichen Punkte und zog am Ende mit 20:25 den Kürzeren. Auch in Satz zwei lief die Mannschaft von Konstantin Bitter lange einem Rückstand hinterher. Abermals gelang der Ausgleich kurz vor Satzende und wieder hatten die Gäste die stärkeren Nerven. Doch die Erfurterinnen bewiesen Moral und kamen noch einmal zurück - und wie! Nach einer dominanten Vorstellung im dritten Satz (25:18) erzwangen sie durch ein 25:23 in Satz 4 den entscheidenden Durchgang. Mit Nervenstärke und Glück ging auch dieser vielumjubelt mit 15:13 an Schwarz-Weiß Erfurt.