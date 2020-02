Die Frauen des Dresdner SC haben das Viertelfinale des europäischen Challenge Cups erreicht. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann nach dem 3:0-Hinspielsieg am Mittwoch in Rumänien das Rückspiel bei CS Stiinta Bacau mit 3:1 (25:21, 25:19, 25:27, 25:14). In der nächsten Runde des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs treffen die Elbestädterinnen auf den griechischen Vertreter AO Thiras Santorini, der sich im Achtelfinale gegen Kanti Schaffhausen (Schweiz) durchsetzte.

Szene aus dem Hinspiel: Camilla Weitzel (Dresden/li.) gegen Georgiana Fales (Bacau). (Archiv) Bildrechte: imago images/Hentschel