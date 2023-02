Die Mannschaft von Trainer László Hollósy gewann am Mittwoch (01.02.) in der "Wolfsgrube" das Hinspiel mit 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:22) gegen den tschechischen Vertreter VK Prostejov. Nur im zweiten Satz gab es eine Phase, in der die Mannschaft aus dem Rhythmus geriet und diesen auch abgeben musste. Ab dem dritten Satz spielte der VfB die Begegnung souverän zu Ende und präsentierte sich nach einer zehnjährigen International-Pause bereits wie ein potenzieller Halbfinalist.