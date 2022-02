Nur drei Tage nach der Nachholpartie in Aachen müssen die Volleyballerinnen des Dresdner SC schon wieder eine Pause einlegen. Die für Samstagabend (26.02.2022) angesetzte Bundesliga-Partie beim USC Münster ist am Samstagvormittag abgesagt worden.

Wie der DSC auf seiner Website mitteilte, wurden bei den Dresdnerinnen "im Rahmen der routinemäßigen Tests mehrere positive Covid-19-Ergebnisse festgestellt". Ohne den erkrankten Cheftrainer Alexander Waibl waren die DSC-Frauen nach dem knappen 3:2-Sieg von Mittwoch in Aachen in der Region geblieben, hatten sich in Düren auf das Münster-Gastspiel vorbereitet. Das fällt nun aus, ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.