Volleyball | Bundesliga Corona bei Straubing - Spiel des Dresdner SC fällt aus

Hauptinhalt

Nach der Niederlage in der Champions League am Mittwoch müssen sich die Volleyballerinnen des Dresdner SC bis zum nächsten Auftritt gedulden. Das Auswärtsspiel in Straubing fällt wegen Corona-Fällen aus.