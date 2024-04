Nach Jennifer Janiska verlassen neun weitere Spielerinnen den Dresdner SC. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Donnerstag (11.04.2024) bekannt. Pia Timmer, Hester Jasper, Grace Frohling, Tia Jimerson, Aleksandra Jegdic, Lara Berger, Famke Boonstra, Juliette Fidon-Lebleu und Mika Grbavica tragen in der kommenden Saison nicht mehr das Tirkot des DSC.

Mit Berger verlässt eine hoffnungsvolle Diagonalspielerin den DSC, zieht nach zwei gemeinsamen Jahren die Option zur Vertragsauflösung. Nach einer Schulterverletzung hatte sich die 22-Jährige langsam zurückgekämpft. Berger war 2022 aus Stuttgart an die Elbe gewechselt. DSC-Coach Alexander Waibl erklärte zu ihrem Wechsel: "Wir konnten Lara für die kommende Saison keinen Stammplatz garantieren, weshalb ich ihre Entscheidung sehr gut nachvollziehen kann." Außenangreiferin Boonstra löste ihren bis 2025 gültigen Vertrag "im beiderseitigen Einvernehmen" auf. Bei Frohling und Jimerson steht bereits fest, dass sie in der neuen Profiliga der USA (League One Volleyball) aufschlagen. Wie die Zukunft bei allen anderen aussieht, ist bisher nicht bekannt.