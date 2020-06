Der Cheftrainer des Dresdner SC, Alexander Waibl, ist vom Deutschen Volleyball-Verband zum Trainer der U23-Auswahl ernannt worden. Das gab der DSC am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach übernimmt Waibl die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre und begleitet darüber hinaus den am Montag startenden Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft in Kienbaum als Co-Trainer.