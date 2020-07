In der schnelllebigen Sportwelt ist der Volleyball-Bundesligist Dresdner SC eine wohltuende Ausnahme. Seit elf Jahren setzt der DSC auf den gleichen Trainer. Alexander Waibl hat in Sachsen seine neue Heimat gefunden und bleibt dem Verein treu.

Am Dienstag (07.07.2020) gab der DSC die vorzeitige Verlängerung des Vertrages um weitere zwei Jahre bis 2023 bekannt. Der 52-Jährige bleibt damit beim fünfmaligen deutschen Meister bis 2023 im Amt. "In all den Jahren ist Alexander Waibl als akribischer Trainer stets erfolgshungrig geblieben", lobte Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Waibl habe stets auch den Spagat aus Erfolg und Nachwuchsförderung auf höchstem nationalem und internationalem Niveau geschafft. Er sei genau der richtige Trainer, so Zimmermann.

Seit elf Spielzeiten in Dresden: Alexander Waibl. Bildrechte: imago images / Hentschel

Waibl übernahm im Frühjahr 2009 die Geschicke der Dresdnerinnen und stand in den abgelaufenen elf Spielzeiten in 399 Pflichtspielen für die Dresdnerinnen an der Seitenlinie.



Er ist nicht nur der dienstälteste Bundesliga-Coach, sondern avancierte in seiner Amtszeit auch zu einem der erfolgreichsten Trainer in Deutschland.