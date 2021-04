Dresden, hier Lena Stigrot, kam zu selten zu guten Abschlüssen Bildrechte: imago images/Matthias Rietschel

Das Team des gebürtigen Stuttgarters Alexander Waibl schnupperte nur im dritten Durchgang an einem Satzerfolg. Doch nach der 16:13-Führung, mehr als drei Punkte lag man ohnehin nie vorne, führte eine folgende 0:8-Serie zur Vorentscheidung. Dresden, das in der Hauptrunde noch vor Allianz eingelaufen war, verlor in dieser Saison zum dritten Mal in Folge 0:3 gegen die Gäste. Stuttgart ist der DSC-Angstgegner, seit 2017 konnte das Team aus Elbflorenz nur eine von elf Pflichtspielen für sich entscheiden. Die nächste Chance gibt es dann am Mittoch (18:00 Uhr) beim zweiten Playoff-Finale in Stuttgart.