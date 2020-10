Volleyball | Bundesliga Dresdner SC: Spitzenteam mit Titelambitionen

Die Generalprobe im Supercup ging zwar schief - in die am Samstag (3. Oktober) beginnende Bundesliga-Saison gehen die Volleyballerinnen des Dresdner SC aber mit einem klaren Ziel: Titel. Das Team erlebte in der Corona-Pause allerdings einen deutlichen Umbruch - so gingen u.a. zwei Top-Leistunsgträgerinnen.